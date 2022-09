Huisheim

vor 18 Min.

Die Gemeinde Huisheim will einen Solarpark bauen

Plus Huisheim plant ein Projekt für mehr Versorgungssicherheit und Klimaschutz. Das ist der aktuelle Stand.

Von Wolfgang Widemann

In unsicheren Zeiten mit stark steigenden Strompreisen bei fortschreitendem Klimawandel will die Gemeinde Huisheim mit einem großen Projekt einen Beitrag zur Versorgungssicherheit und zur Kohlenstoffdioxid-Neutralität leisten. Das erklärt Bürgermeister Harald Müller gegenüber unserer Redaktion. Die Kommune will einen Solarpark errichten.

