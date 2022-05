Verdächtiger hat 31 Paletten auf Anhänger: Sind sie gestohlen?

Bei einer Polizeikontrolle fällt in Gosheim ein Mann auf, der auf einem Anhänger mitten in der Nacht Euro-paletten transportiert. Woher stammen diese?

Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag in Gosheim einen Mann kontrolliert, der möglicherweise eine Straftat begangen hat. Dabei geht es um den möglichen Diebstahl von Paletten. Am Sonntag gegen 1.45 Uhr wurde eine Streife auf das Auto samt Anhänger aufmerksam, weil die Beleuchtung am Anhänger nicht funktionierte. Das Gespann hatte 31 Europaletten geladen. Der 44-Jährige, der aus der Gegend stammt, gab an, diese soeben von einem Freund abgeholt zu haben. Die Ermittlungen ergaben aber, dass dieser Freund nicht existiert.

Um die Herkunft und die Besitzverhältnisse klären zu können, sucht die Polizei nun Zeugen aus "dem weiteren Wemdinger Bereich, die sachdienliche Angaben machen können oder Paletten vermissen". Diese Personen werden gebeten, sich mit der Inspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. Telefon: 0906/706670. (AZ)