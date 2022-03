Huisheim

Huisheim besitzt Glasfaser in der kompletten Gemeinde

Solche Glasfaserkabel sind in den vergangenen Jahren praktisch im kompletten Gemeindegebiet von Huisheim verlegt worden.

Plus Die Gemeinde Huisheim hat den Breitbandausbau in den vergangenen Jahren systematisch vorangetrieben. Nur eine kleine Lücke gibt es noch.

Von Wolfgang Widemann

Um diese Situation dürften viele Kommunen in der Region die Gemeinde Huisheim beneiden: In dieser wird bald für sämtliche Häuser und Baugrundstücke die Möglichkeit bestehen, per Glasfaserkabel eine optimale Breitbandversorgung zu haben.

