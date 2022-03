Junger Dieb in Huisheim ertappt: Die Beute war schon verspeist

Aus dem SB-Hofladen in Huisheim hat sich ein Jugendlicher bedient, ohne zu bezahlen. Doch der junge Täter war erkannt worden.

Im SB-Hofladen in Huisheim, dem Eierhäusle, hat mal wieder ein Dieb zugeschlagen. Der Eigentümer bemerkte am Samstagabend, dass unter anderem zwei Kilogramm Grillfleisch aus dem Verkaufsraum gestohlen worden waren. Der Täter war in diesem Fall, da vom Besitzer erkannt, schnell ermittelt.

Die gestohlenen Lebensmittel aber konnte der 14-Jährige nicht mehr zurückgeben. Er hatte das Fleisch bereits verspeist. (AZ)

Lesen Sie dazu auch