Leader-Förderung: Dank an langjährigen Geschäftsführer

Die Lokale Aktionsgemeinschaft Monheimer Alb - Altmühl/Jura verabschiedet Friedrich Eckmeier. Der war 20 Jahre lang Manager.

Bei der Jahreshauptversammlung der Lokalen Aktionsgemeinschaft (LAG) Monheimer Alb - Altmühl/Jura stand die Verabschiedung des langjährigen Geschäftsführers Friedrich Eckmeier im Mittelpunkt. Der sei einer der dienstältesten LAG-Manager in ganz Bayern gewesen, erklärte Vorsitzender Günther Pfefferer. Eckmeier habe die Entwicklung der LAG-Kommunen über 20 Jahre hinweg begleitet und mit Leader-Fördermitteln unterstützt.

In der Versammlung, die in Huisheim stattfand, blickte Pfefferer im Beisein von Leader-Koordinator Erich Herreiner (Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten) zurück auf die vergangenen beiden Jahrzehnte. Für jede Förderperiode benötige man eine lokale Entwicklungsstrategie zur Anerkennung der LAG. Dies habe stets einen umfangreichen Prozess erfordert, den Eckmeier immer wieder aufs Neue kompetent begleitet und umgesetzt habe. Sein Fachwissen im Bereich Förderung und Bau seien ein großer Gewinn für die LAG gewesen.

LAG verabschiedet Petra Stippel und Rita Eder

Eckmeier, der sich auf eigenen Wunsch nicht mehr als Geschäftsführer für die neue Förderperiode beworben hatte, erhielt einen großen Geschenkkorb. Mit Petra Stippel verabschiedete der Verein „ein wahres Urgestein unserer LAG“: Seit der Entwicklungsphase Anfang der 2000er und der Vorbereitung auf "Leader+" habe sich Petra Stippel immer mit vollem Einsatz eingebracht und sich mit viel Herzblut in Arbeitskreisen, im Vorstand und als Wirtschaftspartnerin der Gemeinde Huisheim im Exekutivausschuss der LAG ehrenamtlich engagiert. Anerkennung und Dank erhielt auch Rita Eder, die sich zehn Jahre lang als Beisitzerin im Vorstand engagiert und sich außerdem als Sozialpartnerin der Gemeinde Marxheim im Exekutivausschuss eingebracht hat.

Die neue Geschäftsführerin Melanie Pruis-Obel berichtete über die Aktivitäten der Geschäftsstelle im laufenden Jahr. Man habe die Öffentlichkeitsarbeit deutlich intensiviert. Auch regelmäßige Infos an die Kommunen seien wichtiger Bestandteil der Vernetzung in der Region: „Wir können hier viele Informationsangebote machen, es ist aber wichtig, dass die Kommunen diese annehmen und weiter teilen.“ Man stehe in regelmäßigem Austausch mit dem Leader-Koordinator beim Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie mit den nordschwäbischen und den benachbarten Aktionsgemeinschaften.

Tag der offenen Tür der LAG-Geschäftsstelle in Monheim war ein Erfolg

Als voller Erfolg habe sich der Tag der offenen Tür in der Geschäftsstelle in Monheim zeitgleich mit dem Kunsthandwerkmarkt Anfang Mai erwiesen. Mitmachaktionen hätten einen regen Austausch und interessante Gespräche mit den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern bewirkt. Kassenwart Willi Lechner wies in der Vorstellung des Haushaltsplanes 2024 auf eine „finanzielle Zeitenwende“ hin. Man müsse angesichts geänderter Auszahlungsmodalitäten der Fördermittel die Liquidität der LAG genau im Blick behalten und unter Umständen mögliche Engpässe überbrücken.

Die Versammlung genehmigte den vorgestellten Haushalt sowie die Ermächtigung für einen Kassenkredit einstimmig. Hermann Koch wurde als neues Mitglied für Tagmersheim in den Exekutivausschuss der LAG gewählt. Als Stellvertreter der für die jeweiligen Orte-Stimmberechtigten wählten die Anwesenden zudem Johann Roßkopf (Wemding), Iris Löffler (Tagmersheim), Martin Templer (Rögling), Jennifer Laurer (Mönchsdeggingen), Werner Neumann (Langenaltheim), Manfred Schneider (Solnhofen) und Konrad Müller (Monheim). (AZ)