Mitglieder der Kirchenverwaltung verabschiedet

Am Sonntag „Darstellung des Herrn“ wurden im Anschluss an den Gottesdienst drei Mitglieder der bisherigen Kirchenverwaltung der katholischen Pfarrei St. Vitus Huisheim von Pfarrer Jan Lazar und dem Kirchenpfleger Johannes Keßler verabschiedet. Die Kirchenverwaltung agiert mehr im Hintergrund und sorgt dafür, dass die Kirche überhaupt besteht. Pfarrer Lazar betonte, dass es sich um ein eher unscheinbares, aber sehr wichtiges Gremium handelt. Maria Straßer war 18 Jahre lang für die Öffentlichkeitsarbeit der Pfarrgemeinde zuständig. Mit viel Mühe und Sorgfalt prägte sie das Vitus Echo, unsere Kirchenzeitung. Darüber hinaus schrieb sie Artikel für den Amtsboten und die Lokalausgabe der Heimatzeitung. Karola Keßler war die Schriftführerin beider Gremien und organisierte die gesamte Buchhaltung. Pfarrer Lazar lobte sie für ihre 12-jährige Tätigkeit bei dieser anspruchsvollen Aufgabe. Wenn es ein sichtbares Amt in der Kirchenverwaltung gab, dann hatte es Hermann Färber inne. Färber war überall, in der Kirche, im Friedhof, im Pfarrheim und hat Kopf und Hand angelegt. Er hat sich als Kirchenpfleger aktiv eingebracht und war in 12 Jahren sehr verlässlich. Pfarrer Lazar dankte den Ausscheidenden mit den Worten „Gott wird Ihnen all das Gute vergelten“. Anschließend bedankte sich der Kirchenpfleger Johannes Keßler in sehr persönlichen Worten für die wertvolle Arbeit und überreichte jedem ein Erinnerungsgeschenk.

Kirchenverwaltung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

St. Vitus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Huisheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis