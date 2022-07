Polizei zieht aufgemotztes Auto in Huisheim aus dem Verkehr

Die Polizei kontrolliert in Huisheim den Wagen eines 18-Jährigen aus dem Ries. Dabei kommt heraus, dass die Betriebserlaubnis für den Pkw erloschen ist.

Die Polizei hat in Huisheim am Samstagabend ein aufgemotztes Auto überprüft - und sogleich aus dem Verkehr gezogen. Die Beamten hielten um 21.45 Uhr einen 18-Jährigen an, der mit dem Wagen unterwegs war. Die Gesetzeshüter stellten fest, dass am Fahrwerk erhebliche Veränderungen vorgenommen worden waren. Dadurch war die Betriebserlaubnis erloschen. Der junge Mann, der aus einer Gemeinde bei Nördlingen stammt, durfte nicht mehr weiterfahren. Er muss sich nun wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten. (AZ)