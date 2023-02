Prunksitzung der Blaumeisen mit vielen Höhepunkten

Plus Die Blaumeisen in Huisheim setzen auf 55 verrückte Jahre noch gut fünf Stunden närrisches Treiben bei der Prunksitzung. Programm mit Show und Ehrungen.

"55 verrückte Jahre" hat der Carneval-Club Blaumeisen Huisheim (CCBH) laut seinem Jubiläumsmotto "Fifty Five Crazy Years" schon erlebt. Nun kamen gut fünf Stunden närrisches Treiben bei der Prunksitzung hinzu. Das Publikum erlebte atemberaubende Tanzeinlagen, Musik und Sketche. Drei Garden, zwei Prinzenpaare, eine Musical-Crew, ein Duo und die Showformation Cats heizten den Gästen ein.