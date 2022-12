Schweißgerät und Gasflasche aus Werkstatt in Huisheim gestohlen

In einer unverschlossenen Werkstatt in Huisheim bediente sich ein Dieb oder eine Diebin.

Der Diebstahl geschah laut Polizei zwischen 27. November und 6. Dezember. Eine bislang unbekannte Person stahl aus der einer unversperrten Werkstatt in einem Mehrfamilienhaus in der Straße „In der Rees“ ein Schweißgerät mit Zubehör sowie eine volle Gasflasche im Gesamtwert von rund 650 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)