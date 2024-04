Huisheim

Solarpark und Kindergarten-Erweiterung sind größte Projekte

Plus Zwei große Maßnahmen prägen den Haushalt der Gemeinde Huisheim für 2024. Das ist der aktuelle Stand der Vorhaben.

Von Wolfgang Widemann

Der Solarpark bei der Haunzenmühle und die anstehende Erweiterung des Kindergartens sind die zentralen Projekte der Gemeinde Huisheim in diesem Jahr. Nun hat der Gemeinderat einstimmig den Haushalt verabschiedet, der auch einige weitere Vorhaben beinhaltet.

Den Solarpark verwirklicht die Kommune zusammen mit mehreren privaten Investoren aus der Region. Nach Angaben von Bürgermeister Harald Müller ist für die etwa zehn Hektar große Freiflächen-Photovoltaikanlage mit Kosten in Höhe von rund sieben Millionen Euro zu rechnen. Bei der Finanzierung und beim Betrieb haben sich die Beteiligten auf folgendes Konzept geeinigt: 60 Prozent der Investitionskosten trägt die Solarpark GmbH & Co. KG, zu deren Teilhabern die Gemeinde gehört. Die restlichen 40 Prozent finanzieren die Anteilseigner direkt. Daraus ergibt sich für die Gemeinde eine Investitionssumme von 1,2 Millionen Euro, die im Etat für 2024 auftaucht. Das Darlehen für die Solarpark GmbH & Co. KG ist in diesem Betrag nicht enthalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

