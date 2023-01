Über 200 Teilnehmer beim Volkswandertag des BC Huisheim

Bürger aus der Gemeinde Huisheim begeben sich auf eine zehn Kilometer lange Strecke. Verein ist mit der Resonanz höchst zufrieden.

Frühlingshafte Temperaturen, blauer Himmel und strahlender Sonnenschein – das waren die perfekten Voraussetzungen für die zweite Auflage des Volkswandertags beim BC Huisheim. Mit 224 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war die Beteiligung deutlich größer als im Vorjahr, in dem unter Pandemiebedingungen die Premiere stattgefunden hatte.

Erneut warben die Veranstalter nur per Flugzettel und sozialen Medien im Ortsbereich. Nach Anmeldung und Erhalt des Teilnahme-Pins ging es vom Sportplatz aus auf einen etwa zehn Kilometer langen beschilderten Rundkurs. Für Familien mit Kinderwagen gab es eine eigene Streckenführung. Am Kalvarienberg im Ortsteil Gosheim hatte man eine herrliche Sicht über das Ries bis hin zum Ipf. Auf halber Strecke gab es dann einen Verpflegungsstand an den Gosheimer Baggerseen, an dem alle Wanderbegeisterten ihren Durst löschen und sich stärken konnten. Von dort ging es weiter über den Lehmberg zurück zum Ausgangspunkt.

Der Vorsitzende des BC Huisheim ist von der Resonanz begeistert

An diesem konnte man sich dann noch einmal stärken und die Wanderung in gemütlicher Runde Revue passieren lassen. Die durchwegs positive Resonanz veranlasste BC-Vorsitzenden Klaus Färber zu folgendem Kommentar: „Voll geil, voll viele Leute.“ Die zweite Auflage der Veranstaltung habe die Erwartungen der Vereinsführung deutlich übertroffen. Die Mühen und Anstrengungen in der Vorbereitung hätten sich mehr als gelohnt.

Sogleich legten die Verantwortlichen des Vereins den Termin für den nächsten Volkswandertag fest. Es soll der 13. Januar 2024 sein. (AZ)