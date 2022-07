Unfall beim Wenden: Zweimal Totalschaden in Huisheim

Ein Wendemanöver in Huisheim missglückt einer 41-Jährigen. Sie übersieht einen anderen Wagen, und es kracht.

Eine 41-jährige Harburgerin hat in Huisheim einen Unfall gebaut: Sowohl ihr Fahrzeug als auch das einer 82-Jährigen hat Totalschaden. Die Polizei schätzt den Wert auf etwa 20.000 Euro.

Totalschaden in Huisheim

Die Frau war am Montagnachmittag mit ihrem Wagen in der Jurastraße in Huisheim zunächst an den Straßenrand gefahren, um dann zu wenden. Doch dabei sie den Wagen der 82-Jährigen. Diese konnte nicht mehr reagieren und prallte dem Auto frontal in die Beifahrerseite. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrerinnen gaben den aufnehmenden Beamten gegenüber an, unverletzt geblieben zu sein. Die Unfallverursacherin wurde angezeigt. (AZ)