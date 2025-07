Hund beißt Kind in Kopf: Vierjähriger schwer verletzt

Ein Hund hat in Buchdorf ein Kind attackiert und schwer verletzt. Die Polizei spricht von einer Verkettung unglücklicher Umstände, die zu dem Drama führte.

Nach ersten Erkenntnissen spielte der Vierjährige am Donnerstag mit anderen Kindern um kurz vor 16 Uhr auf einem Grundstück in einem Neubaugebiet im südlichen Teil des Orts. Als der Kleine einen kurzen Moment unbeaufsichtigt war, lief er auf das Nachbaranwesen. Dies war problemlos möglich, weil sich zwischen den beiden Flächen kein Zaun befindet. Auf dem anderen Grundstück hielt sich ein Hund im Freien auf, den die Bewohner derzeit in Obhut haben. Das Tier war angeleint. Die Person, die sich um das Tier kümmerte, war laut Polizei ebenfalls nur für kurze Zeit nicht anwesend. Die Inspektion Donauwörth spricht von „wenigen Sekunden“.

Der Hund beißt das Kind in Buchdorf mehrmals in den Kopf

Als das Kind den Bereich erreichte, in dem sich der Mischlingsrüde bewegen konnte, griff dieser den Vierjährigen sofort an - wohl, weil er sein Territorium verteidigen wollte, so vermuten die Gesetzeshüter. Der Hund schnappte mehrmals zu und verletzte das Opfer am Kopf, auch im Gesicht, ehe jemand dazwischengehen konnte.

Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik nach Augsburg geflogen. Die Verletzungen seien so schlimm, dass der Bub wohl mehrmals operiert werden müsse, teilt die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mit. An den Unglücksort eilte neben Polizei und Rettungsdienst auch ein Kriseninterventionsteam, das sich um Betroffene kümmerte. (wwi)