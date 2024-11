Tier lief einfach auf die Straße: Hund bei Unfall in Donauwörth verletzt

Ein Hund hat am Dienstag in Donauwörth einen Unfall ausgelöst. Um 16.55 Uhr fuhr ein 22-jähriger Mann mit seinem SUV auf der Staatsstraße 2215 von Schäfstall in Richtung Donauwörth. Etwa 200 Meter vor dem Ortsschild Zirgesheim kreuzte plötzlich ein Hund von rechts die Fahrbahn. Der Mann konnte nicht mehr reagieren und erfasste das Tier frontal mit seinem Wagen.

Aufgrund eines Hinweises am Halsband des verletzten Dackel-Mischlings konnte der 22-Jährige vor Ort den Hundehalter telefonisch kontaktieren. Dieser gab an, dass sein Hund entlaufen sei und brachte den Vierbeiner im Anschluss in eine Tierklinik. An dem Pkw entstand ein Frontschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt. (AZ)