Hund beißt fünfjähriges Mädchen in Tapfheim

Am Mittwoch gegen 18 Uhr waren drei Kinder (vier, fünf und sieben Jahre alt) in einem Siedlungsgebiet in Tapfheim unterwegs. In der Straße „Meisteräcker“ kam ein Kind mit zwei angeleinten Hunden aus einem Grundstück heraus. Einer der beiden Hunde sprang laut polizeilichen Erkenntnissen zielgerichtet auf das 5-jährige Mädchen zu und biss dieses in den Bauch und in die Hand. Die verständigten Eltern des Kindes brachten dieses zur medizinischen Behandlung in die Donau-Ries-Klinik. Die erlittenen Verletzungen stellten sich als nicht schwerwiegend heraus. Die Hundehalterin muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen verantworten. (AZ)

