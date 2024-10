Attacke in Monheim: Hund beißt Kind und reißt es von Trettraktor

Ein Hund hat am Mittwoch in Monheim einen sechsjährigen Jungen gebissen. Gegen 17 Uhr gelangte der freilaufende Hund durch die Hecke aus einem Grundstück. Danach biss er auf einem angrenzenden Platz den Jungen, der alleine auf einem Trettraktor unterwegs war, mehrfach in den Oberarm. Zudem zog das Tier das Kind von dem Traktor.

Ein Rettungswagen brachte den Sechsjährigen in die Donau-Ries-Klinik. Dort erwiesen sich die Bisswunden am Oberarm und Ellenbogen laut Polizei als oberflächlich. Gegen den 40-jährigen Halter des Hundes wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung aufgenommen. (AZ)