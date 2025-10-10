Hund einer Donauwörtherin verursacht folgenschweren Unfall

Die Polizei in Ebermannstadt (Landkreis Forchheim/Oberfranken) sucht eine Hundehalterin aus Donauwörth, deren Tier bei einem Spaziergang in Ebermannstadt den folgenschweren Sturz einer älteren Dame verursacht hat. Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, passierte das Unglück bereits am Donnerstag, 14. August. Ein 90-Jährige ging in der fränkischen Kleinstadt auf dem Gehweg in der Hauptstraße spazieren.

Die betagte Dame erlitt starke Schmerzen

Auf Höhe einer ansässigen Pizzeria sprang ein Hund unter der Außenbestuhlung hervor und an der Dame hoch. Die Seniorin fiel zu Boden. Sie konnte alleine wieder aufstehen und kam mit der Freundin der Hundebesitzerin ins Gespräch. Die Hundehalterin selbst war zwischenzeitlich weggegangen. Personalien und Erreichbarkeiten wurden nicht ausgetauscht. Die betagte Dame erlitt nach dem Vorfall starke Schmerzen und es wurde eine doppelte Fraktur der Hüfte diagnostiziert.

Wer kann Hinweise geben?

Von dem Austausch mit der Freundin der Hundehalterin ist bekannt, dass die Hundebesitzerin und sie aus Donauwörth stammen und sich zur Tatzeit im Urlaub in Ebermannstadt befanden. Die Freundin beziehungsweise die Hundehalterin selbst werden gebeten, sich mit der Polizei Donauwörth, Telefon 0906/70667-0, oder der Polizei Ebermannstadt unter der Telefonnummer 09194/7388-0, in Verbindung zu setzen. Ebenfalls werden Personen, die Hinweise zur Ermittlung der beiden Frauen geben können, aufgerufen, sich telefonisch zu melden. (AZ)