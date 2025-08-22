Hund frisst Waffel und verendet: Polizei ermittelt

Im Harburger Ortsteil Schrattenhofen haben sich zwei Hunde, die offenbar Waffeln gefressen haben, Vergiftungen zugezogen. Eines der Tiere verendete. Nun ermittelt die Polizei.

Der Halter der Hunde teilte der Inspektion in Donauwörth am Donnerstag mit, dass ein Tierarzt am Montag einen der Vierbeiner, der Vergiftungssymptome zeigte, an eine Tierklinik in Augsburg weitergeleitet habe. Dort verendete der Vierbeiner. Den aktuellen Erkenntnissen zufolge hatte der Hund zuvor auf einer Grünfläche eine Waffel gefressen.

Auch ein zweiter Hund wurde diesbezüglich behandelt. Aufgrund eines verabreichten Brechmittels kam es hier jedoch zu keinen weiteren Folgen. Ob eine mögliche Vergiftung absichtlich oder versehentlich geschah, ist der Polizei zufolge bislang noch unklar. Jedoch leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Vergehens gegen das Tierschutzgesetz ein und bitten um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)