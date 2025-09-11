„Wenigstens hat der Besitzer geklingelt“: Hundemama und Welpen vor Tierheimtür ausgesetzt

Das Läuten am Dienstagabend gegen 20 Uhr am Eingang des Tierheims Hamlar ist so durchdringend, dass die Mitarbeiter dort alarmiert sind. Leiterin Sonja Hoffmeister, die dabei war, schildert den Moment: „Die haben da draußen sturmgeklingelt, doch als wir zur Türe gerannt sind, war niemand mehr da.“ Nur zwei blaue Boxen stehen dort vor dem Tierheim, jemand hat sie in aller Eile abgestellt. Als Hoffmeister und ihr Team nachschauen, entdecken sie darin eine hilfsbedürftige Tierfamilie: eine Hundemutter mit ihren drei Welpen – ausgesetzt, direkt vor der Tür.

Bei den ausgesetzten Hunden handelt es sich um Malteser- oder Havaneser-Mischlinge, vermutet die Tierheimleiterin. Die Welpen seien etwa zehn bis zwölf Wochen alt. Ihr Fell wirkt etwas struppig. „Die sind wohl nicht aus dem besten häuslichen Umfeld gekommen“, so Hoffmeister. Ansonsten seien die Hunde aber fit.

Tierheim in Hamlar: Unbekannte setzen ihre Tiere regelmäßig aus

Es sei nicht die feine Art, Tiere einfach vor den Toren des Tierheims auszusetzen, sagt Sonja Hofmeister. „Man sollte schon mit uns sprechen und fragen, ob wir überhaupt Platz haben.“ Das erlaube dem Tierheim, sich auf neue Ankömmlinge vorzubereiten oder sich mit anderen Einrichtungen abzusprechen. Für ein gefundenes Tier werde es aber immer einen Platz im Tierheim geben.

Leider komme es regelmäßig vor, dass jemand Tiere einfach bei ihnen abstellt, ohne sie zu informieren, erzählt Hofmeister weiter. Das seien überwiegend Katzen, aber Hunde seien auch immer wieder dabei. Im schlimmsten Fall müssten die Tiere dann stundenlang in Hitze oder Kälte aushalten. Erst 2023 setzte ein Unbekannter gleich neun Welpen auf einmal aus und das ohne Bescheid zu sagen. „Dieses Mal hat der Besitzer wenigstens geklingelt. Das finden wir noch in Ordnung“, so Hoffmeister. Dann müsse das Tier wenigstens nicht draußen, ohne Essen und Trinken, ausharren.

Ausgesetzte Hunde in Hamlar: Besitzer war vermutlich überfordert

Im Fall der vier Malteser-Mischlinge vermutet Sonja Hoffmeister, dass der Besitzer überfordert gewesen sei. Besonders junge Welpen benötigen viel Pflege und können anstrengend sein. Nun sind die Hunde aber erst einmal im Tierheim, wo sie sich von ihren Strapazen erholen. „Noch sind sie nicht vermittelbar“, betont Hoffmeister. Denn bevor das Tierheim ein neues Zuhause für die Findelkinder finden kann, müssen sie zudem geimpft, gewurmt und mehrfach untersucht werden. Dadurch kommen jetzt einige Kosten auf den Tierschutzverein Donauwörth zu , der Träger der Einrichtung ist. Allein die Tierarztrechnungen für Welpen summiere sich. Zudem müsse die Hundemama kastriert werden. Um die Pflege und Nachsorge der kleinen Hundefamilie zu finanzieren, freut sich das Tierheim über Spenden – an den Tierschutzverein Donauwörth und Umgebung, DE63 7225 0160 0190 0064 60, Sparkasse Donauwörth.