Hundehalter in Donauwörth geraten sich in die Wolle - ein Pfefferspray ist auch im Einsatz

Ob die drei Hunde miteinander gerauft hätten, muss offenbleiben. Bei deren Frauchen/Herrchen ist es hingegen gesichert, dass sie am Donnerstag gegen 16.40 Uhr in der Donauwörther Parkstadt in einen tätlichen Streit gerieten. Wie die Polizei mitteilt, trafen im Bereich der Parkstädter Fichtenstraße drei Tierhalter aufeinander - eine zunächst alltägliche Situation. Dann aber lief wohl der nicht angeleinte Golden-Retriever einer 71-Jährigen auf den Zwergpinscher-Chihuahua einer 32-Jährigen zu. Diese nahm ihren Kleinhund aus Angst auf den Arm, zog ein erlaubnisfreies Pfefferspray aus der Tasche und drohte damit, es anzuwenden.

Ein Sprühstoß löste sich

Ein ebenfalls anwesender Labrador-Besitzer (60) empfand die Reaktion der Frau als übertrieben und wollte ihr das Pfefferspray aus der Hand reißen. Dabei kam es zu einer leichten Rangelei, in deren Folge sich ein Sprühstoß löste. Die 32-Jährige erlitt durch den Angriff Kratzer und Rötungen, der 60-Jährige bemerkte ein Brennen im Schleimhautbereich. Der Mann nahm das Pfefferspray an sich und verließ den Ort des Geschehens. Im Rahmen einer kurzen Fahndung nach einem abgesetzten Notruf trafen ihn die Beamten einer Polizeistreife in der Nähe an und stellten bei ihm das Spray sicher. Die Beamten nahmen wechselseitige Strafanzeigen auf. Ermittelt wird nun unter anderem wegen Körperverletzungsdelikten sowie Nötigung. (AZ)