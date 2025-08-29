IFD hat neuen Vorstand: Wo die Herausforderungen liegen

Noch ist es ein paar Wochen hin, bis die Session wieder losgeht. Das bedeutet aber nicht, dass man bei der Initiative Fasching Donauwörth (IFD) die Hände in den Schoß legt. Ganz im Gegenteil: Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren – und es gibt eine ungemein wichtige Nachricht: Die IFD hat eine neue Vorstandschaft. Das war gar nicht so sicher, der Verein stand zwischenzeitlich durchaus auf der Kippe.

Denn bei der letzten Mitgliederversammlung gab der Vorstand rund um den langjährigen Präsidenten Ulrich Reitschuster bekannt, nicht mehr antreten zu wollen. Die Suche nach Nachfolgern war alles andere als einfach. „Die alte Vorstandschaft hätte erst einmal weitermachen müssen, aber das hätte nicht zu dem Fasching geführt, den wir in Donauwörth kennen“, sagt Falk Freisleben. Der 49-Jährige ist der neue Präsident der IFD – was er wohl vor zwei Jahren so nicht gedacht hätte. Er ist erst seit vier Jahren im Verein, bisher betreute der Donauwörther die Gruppe Sternschnuppen. „Letztes Jahr war meine Tochter dann Faschingsprinzessin und ich fand es einfach toll, was der Verein für junge Mädchen macht.“ Deswegen habe er gesagt: „Völlig egal, für was ihr mich braucht, ich mach es.“

Sicherheit erfordert großen Aufwand von Initiative Fasching Donauwörth

Nun ist es also gleich der Präsidenten-Job geworden. Wichtige Unterstützung bekommt er von Sabrina Lindner, die bereits seit sechs Jahren im Vorstand sitzt und als stellvertretende Präsidentin wiedergewählt wurde. Sie kennt die Herausforderungen, mit denen sich die IFD auseinandersetzen muss. Das betrifft nicht zuletzt die Sicherheit. Hier werden die Auflagen immer höher, im vergangenen Jahr musste der Verein allein über ein Dutzend Streckenposten auftreiben. „Ich gehe davon aus, dass es in diesem Jahr noch mehr werden.“ Das Problem dabei: Engagierte Vereinsmitglieder wollen beim Umzug meist selbst mitlaufen. Im September fänden nun erste Gespräche zum Thema Sicherheit statt. „Wir würden uns wünschen, dass die Polizei uns mit guten Hinweisen zur Seite steht.“ Auch die Finanzen muss der Verein im Auge behalten. Dabei sei man schlicht auch abhängig vom Wetter, sagt Freisleben. „Ein schlechtes Jahr würden wir überstehen, bei zweien wird es schwierig.“

Über Nachwuchs kann sich die Initiative aber nicht beschweren, bei den Gruppen gebe es sogar Wartelisten. Derzeit gehe es vor allem darum, die kommende Session zu planen – und bereits erste Überlegungen für das Jahr 2027 anzustellen, bei der die Landesgartenschau ihren Schatten vorauswirft. Stichwort: Umgestaltung Schwabenhallenparkplatz. „Für mich geht es darum, im kalten Wasser Schwimmen zu lernen“, sagt Freisleben, der eine Hausarztpraxis in Donauwörth betreibt. Erst in Zukunft drehe es sich darum, tatsächlich neue Ideen einzubringen. Wie das Motto in der kommenden Session sein wird, bleibt noch ein Geheimnis. „Wir arbeiten daran“, sagt Lindner mit einem Lachen.