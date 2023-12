Donauwörth

18:00 Uhr

Ihle im Woha-Kaufhaus schließt wohl für immer – Entscheidung zu H&M gefallen

Plus Das Café in Donauwörth ist seit 6. Dezember dicht. Nachfragen bügeln Ihle und Woha ab. Wie es mit H&M weitergeht, steht schon fest - doch bisher sagt niemand etwas.

Ratlosigkeit bei den Kunden im Woha-Kaufhaus am Montagmorgen: Im Minutentakt bleiben Passanten am geschlossenen Ihle-Café im Donauwörther Woha-Kaufhaus in der Bahnhofstraße 12 stehen, lesen den dortigen Aushang und gehen nicht schlauer als zuvor weiter. "Vorübergehend geschlossen seit dem 6. Dezember" ist die Sprachregelung, die die Bäckerei Ihle im Aushang wählt - gespickt mit einem Verweis auf die Filialen in der Dillinger Straße 22 und der Reichsstraße 43. Der Aushang wirft allerdings mehr Fragen auf als dass er Antworten gibt: Kommt Ihle zurück? Und wenn nicht: Wer wird der Nachmieter?

Ihle und Woha sagen nichts zur Café-Schließung im Donauwörther Kaufhaus

Während die Donauwörther ratlos zurückbleiben, zeigen sich die Verantwortlichen wortkarg. Der Marketing Manager des Woha-Kaufhauses, Jürgen Raab, wiegelt ab. Kein Kommentar, ob Ihle zurückkehrt. Und auch kein Kommentar, wie es andernfalls weitergehen könnte. Die Bäckerei Ihle lässt über ihre Pressestelle gar ausrichten, dass sie es vorziehen würde, keinen Bericht über die Schließung in der Zeitung zu lesen. Die Leiterin der City Initiative Donauwörth (CID), Christiane Kickum, erklärt am Montag, auch mit ihr habe niemand zu dem Thema sprechen wollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

