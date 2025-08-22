Alte Autos im Garten: Das kann strafbar sein

Die Behörden kamen mit einem großen Aufgebot. Anfang Juni nahmen im Raum Harburg rund zehn Polizisten, Vertreter des Landratsamts und der Stadt zwei Grundstücke in Augenschein, auf denen ein Gewerbetreibender diverse Fahrzeuge stehen hatte und Kfz-Teile lagerte. Dem Vernehmen nach befanden sich in einem Garten mehrere schrottreife Autos und Motorräder, aber auch Fahrzeugbatterien lagen im Freien. Die Delegation hatte bei der Durchsuchung einiges zu beanstanden. Das Landratsamt als zuständige Umweltbehörde und die Polizei leiteten Verfahren ein. Leider kämen solche Fälle im Landkreis Donau-Ries immer wieder mal vor, berichtet Marcus Dums, Fachbereichsleiter Abfallrecht in der Kreisbehörde.

Wolfgang Widemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86655 Harburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis