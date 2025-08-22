Icon Menü
Illegal gelagerte Abfälle beschäftigen Behörden im Landkreis Donau-Ries

Landkreis Donau-Ries

Alte Autos im Garten: Das kann strafbar sein

Illegal gelagerte Abfälle beschäftigen die Behörden im Landkreis Donau-Ries immer wieder. Eine Durchsuchung im Raum Harburg zeigt, was Sündern drohen kann.
Von Wolfgang Widemann
    • |
    • |
    • |
    Wer schrottreife Autos auf seinem Grundstück stehen hat, kann schnell mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Dies erklärt das Landratsamt Donau-Ries.
    Wer schrottreife Autos auf seinem Grundstück stehen hat, kann schnell mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Dies erklärt das Landratsamt Donau-Ries. Foto: Klaus Rainer Krieger (Symbolbild)

    Die Behörden kamen mit einem großen Aufgebot. Anfang Juni nahmen im Raum Harburg rund zehn Polizisten, Vertreter des Landratsamts und der Stadt zwei Grundstücke in Augenschein, auf denen ein Gewerbetreibender diverse Fahrzeuge stehen hatte und Kfz-Teile lagerte. Dem Vernehmen nach befanden sich in einem Garten mehrere schrottreife Autos und Motorräder, aber auch Fahrzeugbatterien lagen im Freien. Die Delegation hatte bei der Durchsuchung einiges zu beanstanden. Das Landratsamt als zuständige Umweltbehörde und die Polizei leiteten Verfahren ein. Leider kämen solche Fälle im Landkreis Donau-Ries immer wieder mal vor, berichtet Marcus Dums, Fachbereichsleiter Abfallrecht in der Kreisbehörde.

