E-Tretroller ohne Versicherungsschutz: Strafanzeige

Die Polizei hat am Donnerstag in Donauwörth einen Mann bei einer illegalen Spritztour auf einem Elektro-Tretroller (E-Scooter) erwischt. Bei einer Kontrolle im Bereich der Westspange stellten die Beamten fest, dass an dem Zweirad kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war und auch kein Versicherungsschutz bestand.

Gegen den 26-Jährigen, der in einer Gemeinde in der Monheimer Alb wohnt, leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. (AZ)