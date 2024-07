Feuer beschädigt Garagenwand in Riedlingen

Ein 38-Jähriger hat am Montagabend in Riedlingen unerlaubter diversen Müll verbrannt. Nach Angaben der Polizei lag die Feuerstelle, an welcher der Mann Holz, Styropor und Bauschutt entsorgen wollte, direkt neben einer Garagenwand eines öffentlichen Trägers. Durch die Hitze bröckelte der Putz von der Wand ab.

Ersten Schätzungen zufolge liegt der Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Der Mann erhielt eine Anzeige. (AZ)