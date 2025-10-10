Keine Angst vor Technik-Berufen: „Frauen können alles“

Frauen in technischen Berufen waren früher die absolute Ausnahme. Inzwischen ist die Quote etwas höher, doch angesichts der Fähigkeiten des weiblichen Geschlechts sowie des herrschenden Mangels an Fach- und Arbeitskräften noch lange nicht ausreichend. Das betonten Vertreter der Firma Airbus Helicopters, der Industrie- und Handelskammer (IHK) sowie der Handwerkskammer bei einer Veranstaltung in dem Großunternehmen in Donauwörth. Ein Gast war geradezu prädestiniert, von seinen Erfahrungen zu berichten und dafür zu werben, dass junge Frauen zum Beispiel im Handwerk, in der industriellen Produktion oder als Ingenieurinnen tätig sind: Landtagspräsidentin Ilse Aigner war einst selbst bei Airbus (damals Eurocopter) als Elektrotechnikerin beschäftigt.

Die zentrale Botschaft der Politikerin an gut 120 Schülerinnen von Ludwig-Auer-Schule, Realschule Heilig Kreuz, Wirtschaftsschule, FOS BOS und Gymnasium in Donauwörth,. die im Konferenzsaal des Werks anwesend waren, lautete: „Frauen können alles.“ Aigner absolvierte als Jugendliche im elterlichen Elektro-Betrieb eine Lehre, ehe sie sich zur Technikerin weiterbildete. Bei Airbus war sie in den 1990er Jahren am Standort Ottobrunn an der Entwicklung des Hubschraubers EC 135 beteiligt. Auch wenn sie später in die Politik wechselte, so ist die 60-Jährige nach eigenem Bekunden noch immer stolz auf ihre Ausbildung. Als Frau habe sie sich in der Männerdomäne Technik „doppelt beweisen müssen“ Aigner fügte hinzu: „Vielleicht hat mich das für die Politik gestärkt beziehungsweise geschärft.“

Airbus-Geschäftsführer: Frauen werden mindestens als gleichwertig behandelt

Airbus-Helicopters-Geschäftsführer Stefan Thome, der die Landtagspräsidentin als „eine von uns“ bezeichnete, erklärte, es sei wichtig, dass mehr Frauen in Technik-Jobs kommen. Bei dem Hersteller von Hubschraubern und Flugzeugtüren mit seinen rund 8000 Beschäftigten in Donauwörth liege der Fokus auf technischen Berufsfeldern. Die Firma unternehme große Anstrengungen, Frauen dafür zu gewinnen: „Wir geben uns Mühe, Frauen mindestens als gleichberechtigt zu behandeln.“ Man hoffe darauf, „dass sich das mit der Zeit herumspricht“. Ziel sei, dass einmal 50 Prozent der Belegschaft in diesen Bereichen weiblich seien.

In einem Test-Hubschrauber unterhielten sich Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Airbus-Helicopters-Geschäftsführer Stefan Thome. Foto: Wolfgang Widemann

Ilse Aigner, welche in der Schule die Fächer Mathematik, Physik und Chemie begeisterten, findet es „heute noch faszinierend, wenn man Dinge begründen und verstehen kann“. Angesichts des „unglaublichen Fachkräftemangels“, vor allem im Bereich der Technik, hoffe sie, dass sich die eine oder andere der weiblichen Jugendlichen begeistern lasse. Susanne Drexhage, die seit einigen Jahren bei Airbus Helicopters tätig ist, berichtete in einer Gesprächsrunde, sie habe zunächst eine Ausbildung auf dem Pflegesektor gemacht, dann aber eine Lehre als Flugzeugmechanikerin absolviert und sei in diesem Beruf glücklich.

Expertin empfiehlt Schülerinnen in der Region: Viele Praktika absolvieren

Auf die Frage von Moderator Peter Rief hin, welche der im Saal versammelten Schülerinnen sich bereits für einen technischen Beruf entschieden haben, gingen nur einige wenige Hände nach oben. Dorothee Buhmann (IHK) empfahl den Schülerinnen, möglichst viele Praktika zu absolvieren und „auszuprobieren“, was das passende berufliche Betätigungsfeld sein könnte. Volker Zimmermann (Handwerkskammer) räumte sogleich mit einem Vorurteil auf: „Es stimmt nicht, dass Frauen zwei linke Hände haben.“ Der aktuelle Anteil bei den Auszubildenden sei steigerungsfähig. Auch Zimmermann verwies auf den Kräftemangel: „Wir brauchen jedes Talent.“

Warben in einer Gesprächsrunde in Donauwörth um Frauen in technischen Berufen: Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Vertreter der Firma Airbus Helicopters , der IHK und der Handwerkskammer. Foto: Wolfgang Widemann

Ein Thema, das eine Lehrerin ansprach, war die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Volker Zimmermann wünschte sich von der Politik, die Gesetze diesbezüglich zu verbessern. IHK-Vertreterin Buhmann forderte Fortschritte bei der Kinderbetreuung, „damit wir die Frauen aus der Teilzeit rauskriegen“. Nach der Veranstaltung mit den Gästen auf dem Podium konnten sich die Schülerinnen bei einer Führung einen Eindruck von der Fabrik machen.