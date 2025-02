In der Gemeinde Kaisheim kommen wohl nur zwei relativ kleinen Flächen jeweils am Rand der Kommune für Windräder in Frage. Das zeichnet sich im Entwurf des Regionalen Planungsverbands für mögliche Vorrangflächen ab. Der Gemeinderat erörterte nun die Situation und kam rasch zu einem einmütigen Beschluss.

Wolfgang Widemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kaisheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Windkraft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis