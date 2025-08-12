Icon Menü
In Donauwörth erbeuten Diebe rund zwei Tonnen Kupfer

Donauwörth

Diebe erbeuten Kupfer im Wert von rund 10.000 Euro

In einer Lagerhalle in Donauwörth stehlen Unbekannte rund zwei Tonnen des Metalls. Polizei bittet um Hinweise.
    Unbekannte haben in Donauwörth eine größere Menge Kupfer aus Kabeln gestohlen.
    Unbekannte haben in Donauwörth eine größere Menge Kupfer aus Kabeln gestohlen. Foto: Daniel Naupold, dpa (Symbolbild)

    Unbekannte haben in Donauwörth eine größere Menge Kupfer gestohlen. Dies passierte in einer Lagerhalle am Stillflecken. Die Beute hat laut Polizei einen Wert von rund 10.000 Euro.

    Nach Angaben der Polizei schlugen die Diebe im Zeitraum zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen zu. Die nahmen etwa zwei Tonnen Kupfer aus Leitungskabeln mit. Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)

