Diebe erbeuten Kupfer im Wert von rund 10.000 Euro

Unbekannte haben in Donauwörth eine größere Menge Kupfer gestohlen. Dies passierte in einer Lagerhalle am Stillflecken. Die Beute hat laut Polizei einen Wert von rund 10.000 Euro.

Nach Angaben der Polizei schlugen die Diebe im Zeitraum zwischen Freitagabend und Dienstagmorgen zu. Die nahmen etwa zwei Tonnen Kupfer aus Leitungskabeln mit. Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)