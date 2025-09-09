Ladendiebin stiehlt Süßigkeiten und Lebensmittel

Eine Ladendiebin ist am Montag in einem Supermarkt in der Donauwörther Parkstadt aufgeflogen. Laut Polizei versteckte die 41- Jährige diverse Süßigkeiten und Lebensmittel in einem mitgeführten Einkaufsbeutel. An der Kasse bezahlte die Frau lediglich zwei andere Artikel. Das Diebesgut ließ sie in dem Beutel. Ein Ladendetektiv beobachtete den Vorgang und hielt die Frau nach dem Verlassen des Geschäfts fest.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und nahm die Beschuldigte zur erkennungsdienstlichen Behandlung mit auf die Wache. Der Wert der Beute beläuft sich auf rund 25 Euro. (AZ)