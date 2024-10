Ein Bürgerentscheid in Monheim rückt näher

Bei der Entscheidung, ob die städtische Erdaushubdeponie bei Monheim an Ort und Stelle erweitert wird, hat wohl die Bevölkerung das letzte Wort. Am Dienstag, 22. Oktober, entscheidet der Stadtrat über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens, das eine Initiative gestartet hat. Sie setzt sich für den „Erhalt des Monheimer Stadtwalds in seiner jetzigen Form“ ein. Damit rückt ein Bürgerentscheid näher.

