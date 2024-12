In Niederschönenfeld sollen PV-Freiflächenanlagen entstehen

Dreimal ging die Mehrzahl der Hände nach oben, der vierter Vorschlag fand nur vier Befürworter. Im Gemeinderat stand die Photovoltaik im Mittelpunkt der Jahresschluss-Sitzung. Bisher gibt es in der Gemeinde an der Lechmündung noch keine Freiflächen-Photovoltaik. Trotzdem wurde schon 2021 – so sagt es der Energie-Atlas Bayern – nahezu das Zwanzigfache dessen an erneuerbarem Strom erzeugt, was man örtlich verbrauchte. 2,84 Gigawatt wurden nach der Schätzung des Landesamtes für Umwelt verbraucht. Allein das Kraftwerk erzeugte 44,14 Gigawatt, dazu kommen 9,9 Gigawatt aus Biomasse und 1,88 Gigawatt aus Dachflächen-PV – immerhin auch 66 Prozent des Verbrauchs. Künftig soll – im überschaubaren Maß – PV-Freifläche weitere regenerative Energie erzeugen.

Zunächst stellte sich eine in Ellzee, Kreis Günzburg, ansässige Firma vor, die einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan für ein rund 1,5 Hektar großes Grundstück südwestlich von Niederschönenfeld, anstoßend an den Weiher, wünscht. Für rund eine Million Euro soll ein Sonnenkraftwerk mit 1,7 Megawatt Ausbauleistung entstehen. Unter den Vorteilen nannte die Firma die Lage des Grundstücks im „benachteiligten Gebiet“ laut Gesetzesdefinition, die Zunahme der Biodiversität und rund 3700 Euro jährlich als Beteiligung der Gemeinde aus dem Stromertrag. Der Gemeinderat gab hier einstimmig grünes Licht für die Ausarbeitung des Bebauungsplanes.

Modell für Bürger-Solarparks wird im kommenden Jahr in Niederschönenfeld vorgestellt

Drei Bereiche kommen für Bürger-Solarparks infrage. So präsentierte Bürgermeister Stefan Roßkopf im nächsten Tagesordnungspunkt das Ergebnis von Vorgesprächen mit den Grundstückseigentümern und einem Projektträger. Gebiet eins liegt östlich des Sägewerks und südlich der Kläranlage und umfasst vier Ackergrundstücke mit zusammen 5,2 Hektar. Es fand bei einer Gegenstimme die Zustimmung des Gemeinderates. Keine Bedenken sah das Gremium beim Gebiet zwei – einem knapp 2,6 Hektar großen Grundstück nördlich der Mühlfeldstraße in rund 100 Metern Abstand von der Bebauung. Gebiet drei mit 4,6 Hektar unmittelbar westlich der Kraftwerkstraße sah die Mehrzahl der Gemeinderäte kritisch, da man sich künftige Entwicklungsmöglichkeiten verbauen könnte. Bei vier zu neun Stimmen wird dieses Projekt nicht weiter verfolgt.

In einer der nächsten Sitzungen soll nun die „Bürger-Energie-Genossenschaft ND-SOB-AIC-EI“ das Modell für die beiden Bürger-Solarparks vorstellen. Zu einer öffentlichen Präsentation war die Genossenschaft bereits vor einigen Monaten im Bürgerhaus zu Gast. Danach entscheidet der Gemeinderat zu den drei anvisierten PV-Freiflächen über Aufstellungsbeschlüsse zu entsprechenden Bebauungsplänen und damit der „offiziellen“ Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Bürger.

Weitere PV-Fläche in Niederschönenfeld im Visier von Günzburger Träger

Mit den drei Anlagen würden 9,5 Hektar mit Solarmodulen überbaut. Der Träger aus dem Landkreis Günzburg ließ anklingen, dass er eine weitere Fläche mit sieben Hektar im Visier hat. Mit über 16 Hektar wäre dann mehr als ein Prozent der Gemeindefläche (1434 Hektar) für Sonnenstrom reserviert.