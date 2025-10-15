VHS Donauwörth und Lebenshilfe Donau-Ries: gemeinsam für Inklusion

„… wieder ein guter Tag“ lautet ein Slogan der Lebenshilfe Donau-Ries. Ein solcher war sicherlich, als Lebenshilfe und Volkshochschule Donauwörth einst entschieden, gemeinsame Wege in Sachen Inklusion zu gehen. Grundlage war eine Kooperationsvereinbarung, die jetzt im FBE/VHS-Haus von den Verantwortlichen der beiden Organisationen erneuert und unterzeichnet wurde. „Wir setzen damit eine erfolgreiche Arbeit für unsere Menschen mit Behinderung fort“, betonen die beiden Geschäftsführer Gudrun Reißer und Günter Schwendner.

Blicken wir einige Jahre zurück. 1981 war es damals vollmundig angekündigt worden: das UNO-Jahr der Behinderten. Unter dem Motto „Einander verstehen – miteinander Leben“ stand Integration statt Ausgrenzung von Menschen mit Behinderung im Fokus. Doch hatte sich daraufhin das tägliche Leben mit all seinen Facetten tatsächlich für diesen Personenkreis zum besseren gewendet? Trotz mancher Fortschritte wohl eher nicht wirklich, denn 2003 wurde das „Europäische Jahr der Menschen mit Behinderung“ proklamiert.

Inklusionskurse sind in Donauwörth gut gebucht

2013 hatten die beiden heimischen Organisationen eine Vereinbarung geschlossen, dass die Inklusion als Thema in dem Bereich der Erwachsenenbildung vorangebracht werden soll. Erstes Ergebnis war die Realisierung eines „Demokratieführerscheins für junge Menschen mit und ohne Behinderung“, damals ein deutschlandweites Pilotprojekt. Mittlerweile könne man feststellen, so Vhs-Geschäftsführerin Gudrun Reißer, „dass die von uns angebotenen Inklusionskurse wie Yoga, Kochen oder die Fahrt zu ‚Spalter Kirchweih‘ gut besucht beziehungsweise ausgebucht sind.“ Und selbstverständlich seien diese im Programmheft entsprechend gekennzeichnet worden.

„Für uns ist die Gleiuchbehandlung behinderter und nicht behinderter Menschen wichtig“

Diese erfolgreiche Zusammenarbeit soll nun mit der erneuerten Vereinbarung fortgesetzt werden, betonte ebenso Lebenshilfe-Geschäftsführer Günter Schwendner. Wichtig sei bei den Angeboten immer gewesen, dass die pädagogische Ausrichtung gewahrt ist. Daher erfasse man die Bedarfslage an Vhs-Kursen und bündle diese Ergebnisse zu konkreten Angebotsvorschlägen. Im Übrigen sei die Vernetzung für alle Organisationen zugänglich, die sich mit der Lebenshilfe verbunden fühlen.

Vhs-Vorsitzender Paul Soldner und Professor Joachim Grzega unterstrichen nachdrücklich, dass „diese positive Kooperation“ von den Verantwortlichen auch künftig aktiv fortgeführt werde: „Für uns ist die Gleichbehandlung behinderter und nichtbehinderter Menschen wichtig.“