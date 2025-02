Arbeitsmarkt: Innovative Lösungen sind gefragt

„Trotz der aktuell zunehmenden konjunkturellen Herausforderungen bleibt der Arbeitsmarkt im Gebiet der Arbeitsagentur Donauwörth, der die Landkreise Dillingen, Donau-Ries, Günzburg und Neu-Ulm umfasst, mit einer Arbeitslosenquote von 2,9 Prozent insgesamt robust. Die Arbeitslosigkeit ist in jedem Landkreis gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozentpunkte gesunken. Besonders freut es mich, dass im Agenturbezirk 166 Bürgergeldempfänger (81 mehr als im Januar) eine Beschäftigung gefunden haben. Zeitgleich nehmen wir jedoch eine Zunahme von Anzeigen für konjunkturelles Kurzarbeitergeld wahr. Es ist auch ein Ausdruck der Betriebe dessen, dass sie ihre qualifizierten Mitarbeitenden halten möchten. Trotzdem wurden uns in diesem Monat, im Vergleich zum Vormonat erheblich mehr Stellen – insbesondere für Fachkräfte – gemeldet. Besonders die Ausbildungsbereitschaft der Firmen ist trotz der aktuellen Situation erfreulicherweise gewachsen. Ausbildungssuchende haben in unserem Agenturbezirk ein noch größeres Angebot an Ausbildungsplätzen, als im letzten Jahr.

Obwohl die 4 Landkreise strukturell sehr gut aufgestellt sind und wir im Agenturbezirk Donauwörth die niedrigste Arbeitslosenquote in ganz Deutschland haben, gilt es der steigenden Arbeitslosigkeit zu begegnen, wenn möglich vorher Optionen zu schaffen, dass sie erst gar nicht eintritt. Gleichzeitig haben wir in einigen Branchen weiterhin einen eklatanten Fachkräftemangel, der uns herausfordert, innovative Lösungen zu entwickeln. Wir müssen alle Potenziale ausschöpfen. Frauen, Jugendliche, ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Menschen mit internationalem Hintergrund – sie alle können einen wichtigen Beitrag leisten“, fasst Silke Königsberger, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, die aktuelle Situation am regionalen Arbeitsmarkt im Februar 2025 zusammen.

Die Arbeitslosenquote lag im Februar bei 2,9 Prozent - vor einem Jahr bei 2,7

Die Arbeitslosigkeit ist im Bezirk der Agentur für Arbeit Donauwörth im Februar 2025 gesunken. 9.243 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 320 Personen weniger (-3,3 Prozent) als im Januar, aber 718 Personen bzw. 8,4 Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 2,9 Prozent und lag mit 0,1 Prozentpunkten unter dem Vormonatsniveau. Vor einem Jahr lag sie bei 2,7 Prozent.

Im Rechtskreis SGB III (Agentur für Arbeit) lag die Arbeitslosigkeit bei 5.323 Personen (154 Personen weniger als im Vormonat, aber 748 Personen mehr als vor einem Jahr). Im Rechtskreis SGB II (Jobcenter) waren 3.920 Arbeitslose registriert (166 Personen weniger als im Vormonat und 30 Personen weniger als im Vorjahr). Durch die Träger der Grundsicherung (Jobcenter) wurden 42 Prozent aller Arbeitslosen betreut.

Insgesamt waren im Bezirk der Agentur für Arbeit Donauwörth im Februar 2.542 erwerbsfähige Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit gemeldet, davon waren 795 arbeitslos. 54 ukrainische Personen meldeten sich aufgrund einer Arbeitsaufnahme von der Arbeitslosigkeit ab.

Im vergangenen Monat meldeten sich insgesamt 2.654 Personen arbeitslos. Davon kamen 1.118 Personen direkt aus Erwerbstätigkeit und 646 aus einer Aus- oder Weiterbildung. 2.984 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, davon nahmen 953 eine Erwerbstätigkeit und 691 begannen eine Aus- oder Weiterbildung.

Gesucht werden Maschinenbauer, Anlagenführer, Lageristen, Servicekräfte und andere.

Die Unternehmen suchen weiterhin Mitarbeitende: 979 Stellen wurden im Februar neu gemeldet (285 mehr als im Vormonat und 73 mehr als vor einem Jahr). Die meisten freien Stellen gibt es aktuell in den Berufsbereichen Lager, Verkauf, Bediener Hebeeinrichtungen, Maschinenbau, Maschinen- und Anlagenführer, Berufskraftfahrer (Güterverkehr/LKW), Kraftfahrzeugtechnik, Metallbearbeitung, Schweißtechnik und im Gastronomieservice. Aktuell befanden sich damit 4.846 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur. Bei rund 81 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau und höher. Dagegen sind nur knapp 47 Prozent der Arbeitslosen Fachkräfte oder Spezialisten.

Der aktuelle Trend im Hinblick auf Kurzarbeit bei den Betrieben lässt sich am besten an den monatlich neu eingegangenen Anzeigen ablesen. Bis zum 25.02.25 gingen 62 neue Anzeigen für 577 Beschäftigte ein. Im Januar waren es 19 Anzeigen für 634 Beschäftigte.

Seit dem Beginn des Berichtsjahres 2024/2025 von Oktober bis Februar meldeten sich im gesamten Agenturbezirk 2.565 Bewerberinnen und Bewerber für Berufsausbildungsstellen. Im selben Zeitraum wurden von den Unternehmen 4.001 freie Berufsausbildungsstellen gemeldet. Das sind rund 10 Prozent mehr gemeldete Berufsausbildungsstellen als im Vergleich zum Vorjahresmonat.