Es gibt Geld von Leader: Projektideen für die Region gesucht

Mobilität im ländlichen Raum, kulturelles Erbe, Attraktivitätssteigerung von Ortskernen, Angebote für Senioren und vieles mehr: Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Monheimer Alb/Altmühl Jura bietet Projektträgerinnen und Projektträgern aus der Region die Möglichkeit, sich für ihre Projekte finanzielle Unterstützung aus dem EU-weiten Leader-Förderprogramm zu holen. Der Fördersatz liegt üblicherweise bei 50 Prozent der förderfähigen Nettokosten. Über die eingereichten Projekte entscheidet der Exekutivausschuss der LAG in einem Projektauswahlverfahren nach transparenten Kriterien.

Dieses Gremium setzt sich aus regionalen Akteuren aller Mitgliedskommunen zusammen und spiegelt die Interessengruppen der Region wider. Die nächste Sitzung des Exekutivausschusses findet Anfang April statt, der Termin wird rechtzeitig auf der Homepage der LAG Monheimer Alb/Altmühl Jura bekannt gegeben. Projektideen, die in dieser Sitzung behandelt werden sollen, müssen mit vollständig ausgefüllter Projektbeschreibung sowie Kostenübersicht bis spätestens 31. März bei der LAG-Geschäftsstelle eingereicht sein. Gefördert werden können Projekte, die im Gebiet der LAG Monheimer Alb/Altmühl Jura liegen, innovativ sind und die Region stärken. Das Projekt muss zu mindestens einem Entwicklungsziel der Lokalen Entwicklungsstrategie (LES) der Förderperiode 2023 bis 2027 beitragen. Diese Ziele sind:

1. Klima-, Natur- und Umweltschutz sowie nachhaltige Landwirtschaft begegnen dem Klimawandel, beschleunigen die Energiewende, erhalten Vielfalt und stärken die Region.

2. Weiterentwicklung der Region und qualitative Steigerung der Angebote im Bereich Kultur und Tourismus.

3. Stärkung des sozialen Zusammenhalts und der Daseinsvorsorge zum Erhalt der Lebensqualität in der Region.

4. Digitalisierung, interkommunale Zusammenarbeit und ein bürgernahes LAG-Management

In allen Entwicklungszielen sind derzeit noch Fördermittel vorhanden. Besonderer Fokus liegt aktuell auf den Entwicklungszielen 2 und 3. In diese Bereiche fallen beispielsweise Projekte, die zur Sicherung und Stärkung des kulturellen Erbes in der Region oder zur Vernetzung der verschiedenen Kulturen innerhalb Europas beitragen. Außerdem kann die Attraktivitätssteigerung von Ortskernen durch Leerstands- und Flächenmanagement ebenso ein Thema sein wie die Weiterentwicklung der Mobilität im ländlichen Raum und die Entwicklung von Beratungs- und Betreuungsangeboten für Senioren und deren Angehörige. Außerdem können im nächsten Auswahlverfahren auch Förderungen für Kleinprojekte aus dem Sondertopf „Unterstützung Bürgerengagement“ vergeben werden.

Informationen gibt es auf der Homepage www.wirgestaltenheimat.de. Es empfiehlt sich, Projekte vor Einreichung mit dem LAG-Management genau abzustimmen und die Ausarbeitung der Projektbeschreibung sowie förderrechtliche Fragen rechtzeitig im Austausch mit der Geschäftsstelle zu klären. Für Fragen und Formulare steht das LAG-Management telefonisch unter 09091/909139 oder per E-Mail unter regionalmanagement@vg-monheim.de zur Verfügung. (AZ)