Ackerbau und Energiegewinnung als Kombi-Projekt in Oberndorf

Landwirtschaft und Energiegewinnung auf einer Fläche - geht das? In Oberndorf gibt es für eine solche Kombination Pläne. Das Projekt schreitet voran und ist wohl fast schon auf der Zielgerade. „Die Zukunft des Photovoltaik-Ausbaus in Verbindung mit dem Ackerbau ist unser Ziel“, schreibt die Firma Feldwerke Solar GmbH aus München auf ihrer Homepage und nennt das dann „Agri-PV“. Der Gemeinderat in Oberndorf hat in seiner jüngsten Sitzung weitere Hürden genommen.

Helmut Bissinger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberndorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Energiegewinnung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis