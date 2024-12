21-jähriger Drogendealer aufgeflogen

Am Mittwoch wurde der Polizeiinspektion Rain mitgeteilt, dass an einer Schule ein Video auf Instagram kursiert, in dem eine Person Cannabis und einen fertigen Joint abgefilmt hatte. Im Rahmen sofortiger polizeilicher Ermittlungen konnte zunächst der Ersteller des Videos, dann auch ein 21-Jähriger ermittelt werden, der Betäubungsmittel verkauft. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde von dortigem Oberstaatsanwalt eine Wohnungsdurchsuchung beim 21-jährigen Beschuldigten angeordnet. Im Rahmen dieser Durchsuchung wurden etwa 75 Gramm Marihuana und 94 Gramm Amphetamin gefunden, die der Dealer in seinem Kühlschrank versteckte. Der Beschuldigte muss sich nun unter anderem wegen illegalen Handels mit Amphetamin und Cannabis verantworten. (AZ)

