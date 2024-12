Das Interesse der Eigentümer der Gebäude in der Wemdinger Altstadt an einem alternativen Wärmenetz ist offenbar abgekühlt. Dies bedauerte im Stadtrat der Ökologie-Referent Johannes Vogel in seinem Jahresrückblick. Vogel appelliert, das Vorhaben weiter voranzutreiben, um daraus ein „Leuchtturmprojekt“ zu machen.

Wolfgang Widemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wemding Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wärmenetz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis