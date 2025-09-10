Fehlende Radwege: So will die Interims-Radbeauftragte Probleme aufdecken

Ob idyllische Touren entlang der Donau, sportliche Etappen durchs Ries oder familienfreundliche Ausflüge durch charmante Ortschaften: Sowohl Einheimische als auch Touristen erkunden mit dem Rad jedes Jahr den Donau-Ries-Kreis. Die grünen Wälder und Hügel machen die Landschaft zwischen Donau, Wörnitz und dem Krater zu einer attraktiven Radregion – eigentlich. Denn es gibt spürbare Defizite: „Im Landkreis gibt es noch ganz weiße Flecken, Gemeinden ohne einen einzigen Meter Radweg“, schreibt ein Leser der Donauwörther Zeitung. „Viele Radfahrer weichen schon auf Gehwege aus“, ein anderer. „Radfahrer werden auf den weiterführenden Wirtschaftswegen ganz sich selbst überlassen“, ein Dritter. Zugleich ist die Schlüsselposition eines festen Radverkehrsbeauftragten im Landratsamt (LRA) nicht besetzt. Eine neue Initiative soll aus der Misere helfen.

Das Amt des Radbeauftragten des Landratsamtes Donau-Ries war lange Zeit unbesetzt. Seit Anfang des Jahres gibt es eine Übergangslösung: Bianca Kratzsch übernimmt temporär den Posten. Das Verfahren zur Neubesetzung läuft noch. In der Zwischenzeit bekleidet Kratzsch nach aktuellem Stand bis 31. Dezember 2025 die Stelle.

Landkreis Donau-Ries: Erhebung soll Lücken im Radwegenetz zeigen

Um das Radwegenetz im Landkreis und dessen Schwachstellen zu erfassen, hat Bianca Kratzsch ein Radverkehrskonzept in Auftrag gegeben. Dabei sollen alle Radwege, vordergründig Route für alltägliche Besorgungen, untersucht werden. Nach Angaben des Landratsamtes sind dafür die Kommunen gefragt. In Workshops mit den Gemeinden möchte Kratzsch Informationen über Zustand, Breite, Belag und Führung der Routen vor Ort sammeln. Dadurch sollen nicht nur Lücken im Netz, sondern auch Gefahrenstellen, Hindernisse sowie Unfallschwerpunkte gefunden und vor allem dokumentiert werden. Der Fokus liege hier explizit auf dem Alltagsradwegenetz, nicht auf den touristischen Routen, so der Sprecher des LRA.

Die Untersuchung soll zudem Antworten liefern, die für den weiteren Ausbau der Radwege wichtig sind: Wie viel Radverkehr ist in den Kommunen unterwegs? Wie stark ist die Verkehrsbelastung auf den Hauptwegen? Wie hoch ist der Modal Split? Dabei handelt es sich um den Anteil, den der Radverkehr am Gesamtverkehr ausmacht. Zudem sollen die Bürgerinnen und Bürger einbezogen werden, teilt der Sprecher des Landratsamtes mit. Deren Perspektive werde etwa über den Mängelmelder oder Online-Befragungen erfasst. Auch Daten von öffentlichen Verkehrsmitteln sowie aus den Nachbarlandkreisen sollen einbezogen werden.

Ergebnisse zu den Radwegen im Landkreis Donau-Ries im November

Aus den gesammelten Daten möchten die Radbeauftragte Kratzsch und das Landratsamt dann weitere Schritte ableiten. Zunächst solle ein flächendeckendes Radnetz entwickelt werden, in dem Haupt- und Nebenrouten gekennzeichnet sind. Grundlage dafür sind unter anderem die gesammelten Daten über Orte, zu denen Anwohner und Anwohnerinnen regelmäßig radeln, wie etwa Schulen, Bahnhöfe und Gewerbegebiete. Zudem sehe das Konzept auch Fahrradabstellanlagen vor, informiert das Landratsamt weiter.

Am Ende der Initiative entwickelt das beauftragte Planungsbüro schließlich einen Maßnahmenkatalog, einschließlich eines Zeitplans und einer Kostenschätzung. Dabei soll zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen unterschieden werden. „Dieser Maßnahmenkatalog dient uns im Landkreis als Basis für das Investitionsprogramm für die nächsten Jahre und die Planung der Radverkehrsanlagen“, begründete ein Sprecher des Landratsamtes. Aktuell erwarte man die Ergebnisse der Untersuchungen gegen Ende November.