Arglose Bürger gehen Internet-Betrügern auf den Leim

Mehrere Betrugsdelikte wurden der PI Donauwörth am Montag mitgeteilt. Die Beamten schildern exemplarisch die drei folgenden Fälle: Eine Frau aus Tapfheim wollte auf einer Bekleidungs-Plattform im Internet ein Paar Markenschuhe von privat erwerben. Die Frau bezahlte knapp 175 Euro per Vorkasse, erhielt jedoch keine Ware. Daher erstattete sie Strafanzeige wegen Warenbetrugs bei der PI Donauwörth. Zur Tatausführung wurden den aktuellen Erkenntnissen zufolge Aliaspersonalien verwendet. Ebenfalls am Montag zeigte ein Mann aus einer Riesgemeinde einen Online-Betrug mit einem Aufsitzrasenmäher an. Der Mann hatte für das Gefährt knapp 2000 Euro als Vorkasse überwiesen und stellte im Nachgang fest, dass es sich um einen sogenannten Fake-Shop handelte. Eine weitere Anzeige gab ein Mann aus dem Raum Buchdorf auf. Dieser hatte über eine Kleinanzeigenplattform einen E-Scooter erworben und bezahlte hierfür etwa 810 Euro an eine ihm unbekannter Person. Nach dem Zahlungseingang wurde der Account des Täters auf der Plattform gelöscht. Eine Warenlieferung unterblieb ebenfalls. Die Beamten nahmen in allen angezeigten Fällen ein Ermittlungsverfahren auf. (AZ)

Barbara Würmseher Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Betrugsdelikt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis