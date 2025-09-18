Icon Menü
Internet-Betrug: Mann „kauft“ Smartphone – bekommt es aber nicht

Im Netz stößt ein Mann aus dem Raum Tapfheim auf ein Handy-Angebot. Er überweist das geforderte Geld. Doch statt des Geräts bekommt er eine Warnmeldung.
    Ein Mann wurde Opfer eines Internetbetrugs.
    Ein Mann wurde Opfer eines Internetbetrugs. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

    Ein Mann aus dem Raum Tapfheim ist einem Internetbetrug aufgesessen. Der Mann kaufte auf einer deutschlandweit führenden Kleinanzeigenplattform im Internet ein Smartphone und bezahlte knapp 510 Euro per PayPal-Freundezahlung an eine unbekannte Mailadresse.

    Zu einer Lieferung des Geräts kam es aber nicht. Stattdessen erhielt der Mann eine Warnmeldung der Plattform über einen Betrugsverdacht. Er erstattete am Mittwoch Strafanzeige wegen Warenbetruges bei der Polizei in Donauwörth. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (AZ)

