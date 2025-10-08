Icon Menü
Internetbetrug: Mann aus Raum Kaisheim um 400 Euro betrogen

Kaisheim

Er kauft auf einem Kleinanzeigenportal eine Wärmebildkamera. Er zahlt dafür hunderte Euro - doch von der Ware sieht er keine Spur.
    Ein Mann aus dem Raum Kaisheim wurde im Internet betrogen.
    Ein Mann aus dem Raum Kaisheim wurde im Internet betrogen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand (dpa)

    Ein Mann aus dem Raum Kaisheim ist einem Onlinebetrug aufgesessen. Er kaufte im Internet auf einem deutschlandweit führenden Kleinanzeigenportal eine Wärmebildkamera bei einem privaten Anbieter.

    Dazu bezahlte er knapp 400 Euro per PayPal-Freundezahlung an den Unbekannten. Es erfolgte weder eine Warenlieferung noch die Rückerstattung des Kaufpreises. Polizeibeamte nahmen am Dienstag Ermittlungen wegen Warenbetrugs auf. (AZ)

