Internetbetrug: Mann aus Raum Kaisheim um 400 Euro betrogen

Ein Mann aus dem Raum Kaisheim ist einem Onlinebetrug aufgesessen. Er kaufte im Internet auf einem deutschlandweit führenden Kleinanzeigenportal eine Wärmebildkamera bei einem privaten Anbieter.

Dazu bezahlte er knapp 400 Euro per PayPal-Freundezahlung an den Unbekannten. Es erfolgte weder eine Warenlieferung noch die Rückerstattung des Kaufpreises. Polizeibeamte nahmen am Dienstag Ermittlungen wegen Warenbetrugs auf. (AZ)