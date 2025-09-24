Icon Menü
Internetbetrug: Mann aus Raum Monheim gibt Konto-Daten an falschen Microsoft-Mitarbeiter

Monheim

Internetbetrug: Mann gibt Konto-Daten an falschen Microsoft-Mitarbeiter

Eine Meldung über ein Software-Problem erscheint auf dem PC-Bildschirm eines Mannes aus dem Raum Monheim. Einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter gibt er seine Kontodaten.
    • |
    • |
    • |
    Ein Mann aus dem Raum Monheim ist einem Internetbetrug aufgesessen.
    Ein Mann aus dem Raum Monheim ist einem Internetbetrug aufgesessen. Foto: Nicolas Armer, dpa (Symbolbild)

    Ein Mann aus dem Raum Monheim ist einem Internetbetrug aufgesessen. Am Montagnachmittag erhielt er eine Meldung über ein angebliches Softwareproblem auf seinem heimischen PC, in welcher er aufgefordert wurde, umgehend eine angezeigte Telefonnummer anzurufen. In der Folge telefonierte der Mann, gemäß der bereits bekannten Masche, mit einem „falschen Microsoftmitarbeiter“, der den Mann dazu brachte, Bankdaten und TAN-Nummern seiner Kontoverbindung herauszugeben.

    Es entstand ein Schaden von rund 700 Euro. Polizeibeamte nahmen ein Ermittlungsverfahren wegen Überweisungscomputerbetrug, Datenveränderung sowie des Ausspähens von Daten auf. Die Beamten raten in diesem Zusammenhang, auf keinen Fall private Daten bzw. Zugangsdaten zu Kundenkonten am Telefon herauszugeben. Außerdem solle man einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf seinen PC gewähren, beispielsweise durch die Freigabe einer Fernwartungssoftware. Bei sämtlichen Verdachtsfällen sei umgehend Anzeige bei der Polizei zu stellen. (AZ)

