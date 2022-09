Die neue Kreisbäuerin will das Image der Landfrauen im Donau-Ries aufpolieren

Plus Die Landwirtschaft ist im Umbruch und in der Kritik. Nicole Binger übernimmt das Amt der Donau-Rieser Kreisbäuerin von Ruth Meißler. Ein Gespräch mit beiden.

Frau Binger, seit wenigen Wochen sind Sie die neue Kreisbäuerin im Landkreis Donau-Ries. Stellen Sie sich doch einmal kurz unseren Leserinnen und Lesern vor.



Nicole Binger: Ich bin 45 Jahre alt und seit 22 Jahren mit meinem Mann in Mertingen auf den Burghöfen verheiratet. Wir haben drei erwachsene Kinder. Miteinander bewirtschaften wir einen konventionellen Ackerbaubetrieb.