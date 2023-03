Franz Fischer und die Stadtkapelle Harburg: 30 Jahre waren nicht geplant

Seit 50 Jahren ist der 64-jährige Musiker, seit 40 Jahren Dirigent und seit 30 Jahren bei der Stadtkapelle Harburg. Dort hat er viel erlebt. Ein Urgestein erzählt.

Herr Fischer, wie sind Sie zur Stadtkapelle Harburg gekommen?



Franz Fischer: Durch meine Frau bin ich von Buttenwiesen hier hergezogen. 1982 hatte mich die Kapelle in Mönchsdeggingen gefragt, ob ich nicht als Dirigent bei ihr anfangen könne. Das habe ich auch eine Weile gemacht, zwischendrin habe ich noch in Pöttmes ausgeholfen. Zum Jahreswechsel 1991/92 habe ich dann in Mönchsdeggingen aufgehört, schließlich habe ich auch noch musiziert – beim Posaunenchor in Großsorheim und in der Eurocopter-Kapelle. Ich wollte es etwas ruhiger angehen lassen. Ein Vierteljahr später kam allerdings die Stadtkapelle Harburg mit der Bitte auf mich zu, ob ich nicht bei ihnen dirigieren könne. Wir hatten ein gutes Gespräch und da dachte ich: „Ich probiere es noch einmal.“ Jetzt bin ich seit 30 Jahren dabei und bereue diese Entscheidung nicht.

Was hat Sie an der Aufgabe in Harburg gereizt?



Fischer: Mönchsdeggingen war schon eine gewachsene Kapelle, da war kein Aufbau mehr nötig. Als ich in Harburg angefangen habe, spielten dort 20 Musiker und das Niveau war nicht so gut. Mittlerweile sind wir auf 60 Aktive angewachsen, darauf bin ich auch stolz. Wir haben zusammen mit dem Vorstand die Kapelle gewissermaßen neu aufgebaut, das war eine große Aufgabe.

Woher kommt Ihre Leidenschaft für Musik?



Fischer: Meine ganze Familie ist musikalisch. Mein Onkel hat die Zusamtaler Musikanten, also die Kapelle in Buttenwiesen, gegründet und sowohl mein Vater als auch meine Schwester haben dort mitgespielt. 1970 habe ich angefangen, Musik zu machen. Blasmusik war schon immer mein Hobby, deshalb habe ich in Buttenwiesen die Dirigentenausbildung gemacht. Ich habe mit Trompete angefangen, mittlerweile spiele ich fast alle Blasinstrumente, zum Beispiel auch Flügelhorn oder Tenorhorn.

Franz Fischer Stadtkapelle Harburg Jubiläum Franz Fischer (links) mit seiner Stadtkapelle im Jahr 2002. Damals feierte er bereits sein 10. Jubiläum als Dirigent. Foto: Stadtkapelle Harburg

Was ist die Aufgabe des Dirigenten bei der Stadtkapelle Harburg?



Fischer: Ich suche die Stücke heraus, die wir spielen, und passe sie gegebenenfalls an. Außerdem spiele ich bei "7 auf einen Streich" mit. Das ist eine Gruppe mit sieben Musikern der Stadtkapelle, die bei kleineren Veranstaltungen auftreten. Und ich bilde unseren musikalischen Nachwuchs aus. Ich erkläre die Theorie und bringe den Blechbläsern bei, wie sie ihre Instrumente spielen. In den vergangenen Jahren habe ich etwa 350 Musikerinnen und Musiker ausgebildet, viele von ihnen spielen jetzt bei uns in der Kapelle.

Was haben Sie in Ihren 30 Jahren als Dirigent bei der Stadtkapelle in Harburg verändert?



Fischer: Das größte Projekt war unser neuer Probenraum vor etwa 20 Jahren. Der ursprüngliche Raum in der Harburger Schule – ein einfaches Klassenzimmer – war wirklich klein. Die Kapelle wuchs und da wurde es langsam eng. Also zogen wir in ein anderes Stockwerk und bauten in Eigeninitiative vier kleine zu einem großen Raum um. Wir haben auch einen Aufenthaltsraum, wo wir nach der Probe zusammensitzen können. Außerdem habe ich die D1-Prüfung für die Musiker eingeführt. Alle müssen bei uns mindestens dieses Niveau haben. Das erlaubt uns, auch schwierigere Stücke zu spielen.

Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?



Fischer: Was ich besonders toll fand, war unser Besuch bei der Partnerstadt Gouville sur Mer in Frankreich. Die Stadtkapelle ist mitgefahren und hat dort einen „bayerischen Abend“ veranstaltet. Die Besucher waren so begeistert, dass sie uns für das nächste Jahr gleich wieder einladen wollten. Außerdem waren wir dreimal beim Oktoberfest in München, das war sehr beeindruckend.

Seit 40 Jahren Dirigent, seit 50 Jahren selbst Musiker: Dafür wurde Franz Fischer in den vergangenen Jahren mehrfach vom Allgäu-Schwäbischen Musikbund geehrt. Foto: Helen Geyer

Vor welchen Herausforderungen steht die Stadtkapelle Harburg Ihrer Meinung nach?



Fischer: Eigentlich brauchen wir mehr Männer, denn wir haben einen leichten Frauenüberschuss (lacht). Was eher schwierig ist: Die Ausbildung ist rückläufig. Das höre ich auch von anderen Kapellen und Vereinen. Musik ist aufwendig, das unterschätzen viele. Ich sehe, dass Kinder mittlerweile mehrere Hobbys haben. Außerdem wird die Schule immer schwerer. Das passt nicht damit zusammen, dass sie für ein Instrument auch üben und Zeit mitbringen müssen.

Wie geht es nun für Sie weiter? Welche Pläne haben Sie für die nächsten Jahre?



Fischer: Ich möchte gerne weitermachen, solange es geht. Aktuell bilden wir eine junge Dirigentin aus. Wir hoffen, dass sie meine Aufgabe danach übernimmt, damit ich mich ein wenig zurückziehen kann. Ansonsten möchte ich weiterhin musizieren. Vielleicht spiele ich noch in einem anderen Orchester mit.

Zur Person: Franz Fischer, 64 Jahre, ist bereits seit 40 Jahren als Dirigent tätig und seit 30 Jahren bei der Stadtkapelle Harburg. Im vergangenen Dezember verlieh ihm der Allgäu-Schwäbische Musikbund dafür die diamantene Anstecknadel.