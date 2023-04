Leiterin des Wasserwirtschaftsamtes: "Es geht auch um unser Konsumverhalten"

Plus In Bayern ist es zu warm und zu trocken, vor allem im Winter. Und das seit Jahren. Gudrun Seidel weiß, was das für das Grundwasser im Landkreis Donau-Ries heißt.

Bayern hat den zwölften zu warmen Winter in Folge verzeichnet, oft war es zu trocken. Wie ist es um das Grundwasser im Landkreis Donau-Ries bestellt?



Gudrun Seidel: Das hängt von der örtlichen Geologie ab. Die unterschiedlichen Grundwasserleiter haben unterschiedliche Grundwasserstände. Parallel zu unseren großen Gewässern, etwa an der Donau, sind die Stände im Augenblick gar nicht so schlecht. In den Gegenden um die schwäbische oder fränkische Alb beobachten wir deutlich zurückgehende Grundwasserstände. Die Neubildung hat seit 2003 abgenommen. Generell liegen wir bei den Niederschlägen unter dem langjährigen Mittel.

Sie weiß was unser Grundwasser gefährdet: Gudrun Seidel, Leiterin des Wasserwirtschaftsamtes in Donauwörth. Foto: Marco Keitel

Haben da einzelne niederschlagsreiche Monate wie der vergangene August überhaupt einen Effekt?



Seidel: Das bringt für die Grundwasserstände relativ wenig. Besonders die Niederschläge im Winter sind wichtig, weil in der vegetationsfreien Zeit mehr Wasser im Boden versickern kann.

Gibt es also mit Blick in die Zukunft Grund zur Sorge?



Seidel: Wir sollten sensibler mit dieser Ressource umgehen, aber wir müssen keine Angst um unsere Trinkwasserversorgung haben.

Ist dieser sensible Umgang vor allem Sache der Wirtschaft und der Kommunen oder liegt die Verantwortung auch beim Einzelnen?



Seidel: Da sollten wir alle mit ins Boot holen. Jeder kann etwas dafür tun, dass Grundwasser nur so verbraucht wird wie es wirklich notwendig ist. Kommunen sollten Wasser durch Zisternen und Mulden zurückhalten, Flächen wasserdurchlässig gestalten. Das minimiert gleichzeitig das Hochwasserrisiko.

Was kann die Privatperson beitragen?



Seidel: Auch sie kann mit Zisternen Regenwasser zurückhalten und speichern. Dadurch kann es in trockenen Sommern eingesetzt werden und es muss für den Garten kein Trinkwasser verschwendet werden.

Bis es wieder richtig warm wird, dauert es gar nicht mehr so lange. Lässt sich das Befüllen des Pools im Garten noch rechtfertigen?



Seidel: Bis jetzt war das kein großes Thema. Aber wenn Trockenheit und Hitze durch den schon spürbaren Klimawandel zunehmen, wird man darüber nachdenken müssen. Wasser ist die Basis allen Lebens und auch die Basis unserer Lebensqualität. Wichtig ist aber nicht nur der unmittelbare Verbrauch von Trinkwasser, sondern auch unser Konsumverhalten insgesamt. Die Produktion und Herstellung von Textilien, Lebensmitteln oder anderer Güter verbraucht deutlich mehr Wasser, als wir täglich aus dem Wasserhahn entnehmen. Das ist auch Wasser, das irgendwo herkommen muss. Für die Herstellung einer Jeans sind 8000 Liter nötig, für ein Kilo Kaffee sogar 21.000 Liter. Das muss man sich mal vorstellen.



Zurück zum Grundwasser. Wie werden die Stände denn gemessen?



Seidel: Im Landkreis Donau-Ries gibt es dafür 19 Messstellen. Mit Datensammlern ausgestattet, liefern sie stündlich Messwerte. Entweder rufen wir die Daten einmal pro Tag per Fernübertragung ab oder wir fahren raus und lesen die Daten aus. Sieben der Stellen messen das Tiefengrundwasser.

Ist das besonders wichtig?



Seidel: Das Tiefengrundwasser muss absolut geschützt werden. Es ist über Jahrhunderte oder Jahrtausende entstanden. Wenn wir da Verunreinigung reinbringen oder es übernutzen, dann dauert es auch entsprechend, bis es sich regeneriert. Es sollte kein allgemeines Handelsgut werden und allenfalls begrenzt für hochwertige Nutzung, etwa für Mineralwasser, gefördert werden. In der Regel nutzen wir für Trinkwasser in der Region oberflächennahe Schichten.

Am Lechspitz wird jede Menge Trinkwasser abgezapft. Der Zweckverband Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum will für die nächsten drei Jahrzehnte nochmal deutlich mehr entnehmen als bisher. Würde das dem Grundwasser schaden?



Seidel: Hier wird oberflächennahes Grundwasser genutzt. Der Zweckverband hat die bisher genehmigte Menge um knapp 20 Prozent reduziert. Es handelt sich um einen Lech begleitenden Grundwasserleiter, das heißt, er wird indirekt durch den Fluss, beziehungsweise den aufgestauten Lech der Staustufe Feldheim gespeist. Auf das Tiefengrundwasser hat die Entnahme keine Auswirkung. Die Pläne für die Neubewilligung werden trotzdem umfangreich und detailliert geprüft. Hier ist das Landesamt für Umwelt zuständig.

Flüsse speisen also Grundwasser. Aber manche von ihnen sahen in den letzten Sommern recht trocken aus. Inwiefern besteht die Gefahr, dass der Wasserstand in der Donau bis auf das Flussbett zurückgeht?



Seidel: Diese Gefahr sehe ich nicht. Flüsse speisen Grundwasser, und in langen Trockenperioden speist das Grundwasser die Oberflächengewässer. In die Donau münden viele Flüsse, Bäche und Gräben. Niederschlagswasser aus einem großen Einzugsgebiet kommt hier in der Region dazu. Und unser verbrauchtes Trinkwasser, das als gereinigtes Abwasser über die Kläranlage wieder in der Donau landet.

Vielen Dank, Frau Seidel.

Zur Person: Gudrun Seidel, 54 Jahre alt, leitet seit Juli 2022 das Wasserwirtschaftsamt in Donauwörth. In dieser Rolle ist sie nicht nur für den Landkreis Donau-Ries, sondern auch für Aichach-Friedberg, Augsburg, Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm zuständig.