Psychologe: "Weihnachten wird diesmal nicht einfach"

Weihnachten in der Familie und Diskussionen übers Impfen. Noch nie war das Fest so belastet. Der Donauwörther Psychologe Michael Lassert erklärt, wie man sich vorbereitet.

Herr Lassert, Sie beraten Familien und Ehepartner bei zwischenmenschlichen Problemen. Wie ist ihr Eindruck – wie geht es den Menschen und den Familien jetzt in der vierten Welle und so kurz vor Weihnachten?



Michael Lassert : Die Familien und wir alle sind einer belastenden Situation ausgesetzt. Da wünschen wir uns, dass Weihnachten etwas Licht ins Dunkle bringt, was ja auch der Sinn dieses Festes ist. Aber einfach wird es diesmal nicht. Denn Corona beeinträchtigt unsere persönlichsten Zusammenkünfte, weil hier Gefahren lauern. Die Gefahr vor Ansteckung innerhalb der Familie oder im Freundeskreis steht dabei an erster Stelle. Aber auch die Gefahr vor einem Aufeinanderprallen verschiedener Meinungen zu den Corona-Maßnahmen und insbesondere zum Impfen ist groß.

Die Folgen der Pandemie betreffen ja jeden auch anders.



Lassert : Ja, das stimmt. Zudem empfinden wir die Last als ungleich verteilt. Je nachdem in welcher Branche man arbeitet und ob man schulpflichtige Kinder hat, vorerkrankt ist, ein bestimmtes Alter hat ... Man bekam und bekommt unterschiedliche Seiten der Corona-Maßnahmen zu spüren. Dass die Schere bei den Schulleistungen der Kinder durch die zurückliegenden Lockdowns und das Homeschooling immer weiter auseinandergeht, ist alles andere als erfreulich. Und wenn immer wieder liebe Angehörige im Pflegeheim nicht besucht werden können, ist das bedrückend. Gefühle wie Angst, Unsicherheit aber auch Ärger kommen auf und sind nicht leicht auszuhalten. Die Pandemie verlangt uns einiges ab.

Gibt es Themen, die derzeit ihre Beratungsgespräche besonders prägen?



Lassert : Wir erleben das ganze Jahr über, wie schwierig es sein kann, sich gegenseitig seine tieferen Gefühle und Wünsche mitzuteilen. Wir unterstützen diejenigen, die zu uns kommen dabei, das bei sich selbst wahrzunehmen, in Worte zu fassen und sie der Partnerin oder dem Partner mitzuteilen. Zu hören, wie es dem Menschen an meiner Seite wirklich geht, ist oft überraschend und manchmal ernüchternd. In den meisten Fällen ist es ein Geschenk und passt somit gut zu Weihnachten.

Das fällt natürlich leichter, wenn man sich gegenüber steht oder direkten Kontakt hat.



Lassert : Natürlich. Und seit Beginn der Corona-Pandemie hören wir oft von Einsamkeit, insbesondere bei jungen Menschen. Ihnen fehlen Möglichkeiten zum Kennenlernen oder sich beruflich auszuprobieren. Überlastung in der Familie durch Homeschooling war ein großes Thema in den zurückliegenden Lockdowns ebenso wie Konflikte, die durch Homeoffice entstehen. In alledem fehlt das, was wir allgemein als gesund ansehen, nämlich rauszugehen, in reale Kontakte einzutreten, sich zu bewegen und Aktivitäten nachzugehen. Wir erleben aber auch die Kompetenz von Menschen aller Altersgruppen, sich an neue Situationen anzupassen.

Thema Feiertage: Sind diese eher eine Chance, sich zu erholen, oder eine Gefahr für neue Konflikte?



Lassert : Ohne Weihnachtsmarkt und Feiern war es schon schwer, in Weihnachtsstimmung zu kommen. Und nun ist die Aussicht auf unbeschwerte Zeit im Kreis der Lieben getrübt. Weihnachten kann heuer nur gelingen, wenn ich mir im Vorfeld meiner Ängste und meiner Grenzen bewusst bin und sie mit den nahestehenden Personen besprochen habe und natürlich , wenn ich dann die Feiertage entsprechend plane.

Es war ja schon vor Corona nicht einfach, Weihnachten zu überstehen.



Lassert : Das diesjährige Fest ist wie jedes andere Weihnachten von den Problemen, die es auch vorher schon in der Familie, im Bekanntenkreis und in der Gesellschaft gab, geprägt. Durch die Pandemie und weil die Erwartungshaltung bei Weihnachten sehr hoch ist, werden sie verstärkt. Gibt es schon Konflikte, so sind diese umso deutlicher zu spüren, wenn man sich nicht aus dem Weg gehen kann und mehrere Tage "aufeinanderhängt". Paare oder Familien, bei denen es besser läuft, haben hingegen auch dieses Jahr wieder gute Chancen auf ein harmonisches Weihnachtsfest.

Das Thema "Impfen gegen Corona" spaltet ja mittlerweile Freundeskreise und Familien. Wie kann man mit solchen Konflikten umgehen? Ganz ausklammern oder eher sich ausweichen?



Lassert : Wenn die Meinungen zum Impfen auseinandergehen, ergeben sich praktische Probleme bei gemeinsamen Aktivitäten. Aber das Problem ist grundlegender, da die gesamte Haltung zur Krise und zur Lösung bereits spaltet. Helfen kann da nur ein respektvoller gegenseitiger Umgang, Verständnis für die Angst des anderen - sei es vor dem Virus oder vor der Impfung oder vor beidem. Die Botschaft kann heißen: "Ich weiß, dass Du so fühlst und ich kenne dieses Gefühl auch." Allerdings sollte niemand seine eigene Sorge vor einer Ansteckung übergehen und sich genötigt fühlen, jemanden zu treffen, der sich unvorsichtig verhält. Hier klar Nein zu sagen, ohne dabei emotional zu werden, ist schon eine Kunst. Maßstab sind die Bedürfnisse von Vorerkrankten oder älteren Familienmitgliedern oder die der Kinder.

Zur Person: Michael Lassert ist Diplom-Psychologe und Leiter der psychologischen Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen des Bistums Augsburg. Er berät Menschen in den Landkreisen Donau-Ries, Dillingen und Dinkelsbühl.