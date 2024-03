Sepp Meier: "Fußball ist so einfach und so schön"

Plus Vor seinem 70. Geburtstag spricht TSV-Rain-Urgestein Sepp Meier über Begegnungen, die National-Elf und wirft einen ironischen Blick auf den Amateurfußball.

Herr Meier, Sie sind einer der bekanntesten Trainer und Funktionäre im Landkreis. Sie sind dem Fußballsport in verschiedenster Weise seit über 60 Jahren verbunden. Manche sagen Sie sind ein „Fußballverrückter“ im positiven Sinne. Nun feiern sie am 1. April ihren 70. Geburtstag. Wird es eine besondere Feier geben?

Meier: Ich fliege am Montag nach Mallorca. Mit der Familie wird dann Mitte April gefeiert.