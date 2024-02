Interview

Wie schmecken Regenwürmer – und können sie wirklich husten?

Plus Am 15. Februar wird der Tag des Regenwurms begangen. Wir begeben uns auf Spurensuche bei Rudi Schubert, dem Stellvertretenden Vorsitzenden der Kreisgruppe des Bund Naturschutz.

Von Barbara Würmseher

Herr Schubert, es gibt ein Kinderlied "Hörst du die Regenwürmer husten?". Klären wir das also gleich mal zu Beginn: Können Regenwürmer husten?



Rudi Schubert: Ne, das können sie nicht.

Das Lied bringt also eine "Lüge" in Umlauf?



Schubert: Das wohl nicht, denn manchmal geben Regenwürmer Geräusche von sich, die entstehen, wenn Luft aus den Röhren an ihrer Schleimhaut entweicht. Dadurch entsteht ein Pfeifen oder Zischen.

