vor 56 Min.

"Wir wollen Mertingen mit regional und regenerativ erzeugter Energie versorgen"

Plus Im Halbzeit-Interview spricht Veit Meggle über die Kritik, dass Projekte zu langsam voranschreiten und über seine Pläne für die zweite Hälfte der Amtszeit.

Von Helmut Bissinger

Die erste Hälfte Ihrer Amtszeit als Mertinger Bürgermeister ist vorbei. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?



Veit Meggle: Ich möchte dies mit drei Einschätzungen kurz zusammenfassen: intensiv, lehrreich, abwechslungsreich. Kein Tag ist in diesem Amt wie der andere.

Welche Vorhaben haben Sie verwirklicht. Was haben Sie angestoßen?



Meggle: Die Liste ist lang. Das Baugebiet Mertingen Süd III war ein Thema. Die ersten Arbeiten haben begonnen. Aber auch beim energetischen Ausbau sind wir vorangekommen. Es ist gelungen die mancherorts explodierenden Kinderbetreuungskosten in Mertingen stabil zu halten. Die freiwillige Feuerwehr hat ein neues, hochmodernes Löschfahrzeug erhalten. Außerdem haben wir die Turnhalle saniert, ein Quartiersmanagement auf den Weg gebracht, einen Bolzplatz im „Schmuttergrün“ geschaffen, ebenso wie einen Gehweg in der Trowinstraße und beim Hagenmühlenweg. Wichtig ist mir, dass die zahnärztliche Versorgung gesichert ist. Auch in Sachen Barrierefreiheit gibt es Fortschritte, aber da sind wir längst nicht am Ende. Schließlich haben wir mit dem Mitteilungsblatt „bei uns dahoim“ eine permanente Bürger-Informationsmöglichkeit ins Leben gerufen.

