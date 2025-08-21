Ist es in Donauwörth wirklich regnerischer als im Ries?

Die Rieser baden im Sonnenschein, während die südlichen Landkreisbewohner noch unter grauem Himmel vor sich darben: Es ist ein Eindruck, den nicht wenige Menschen im Donau-Ries-Kreis teilen. Im Ries ist das Wetter oft schöner als im südlichen Landkreis, so die Annahme. Doch solche Eindrücke können ja mitunter täuschen. Grund genug einmal nachzuforschen, ob da wirklich etwas dran ist.
Landkreis Donau-Ries
