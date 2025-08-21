Icon Menü
Ist es in Donauwörth wirklich regnerischer als im Ries?

Landkreis Donau-Ries

Ist es in Donauwörth wirklich regnerischer als im Ries?

Gefühlt müssen die Menschen aus dem südlichen Landkreis öfter mit Regen klarkommen als ihre Mitbürger im Rieskrater. Doch subjektive Gefühle können täuschen. Was die Zahlen sagen.
Von Bill Titze
    Ein Blick von der Wemdinger Glockenstube in Richtung Ries: Ist es dort tatsächlich trockener als im südlichen Landkreis?
    Ein Blick von der Wemdinger Glockenstube in Richtung Ries: Ist es dort tatsächlich trockener als im südlichen Landkreis? Foto: Daniel Weigl (Archivbild)

    Die Rieser baden im Sonnenschein, während die südlichen Landkreisbewohner noch unter grauem Himmel vor sich darben: Es ist ein Eindruck, den nicht wenige Menschen im Donau-Ries-Kreis teilen. Im Ries ist das Wetter oft schöner als im südlichen Landkreis, so die Annahme. Doch solche Eindrücke können ja mitunter täuschen. Grund genug einmal nachzuforschen, ob da wirklich etwas dran ist.

